(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Anche il 2025 ha avuto una colonna sonora fortemente dominata dalla musica italiana: lo testimoniano le classifiche annuali Top of the Music by Fimi/Niq (27 dicembre 2024 - 25 dicembre 2025), le uniche omnicomprensive di tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Nell'anno delle scene fortemente calcate dalle grandi superstar globali - da Bad Bunny a Taylor Swift - il repertorio locale resta infatti al centro dei consumi degli italiani, occupando l'85% della Top 100 Album: un risultato straordinario se paragonato al dato del 2015, fermo al 69%. Sul fronte dei generi, il 2025 segna un cambio di passo: accanto alla forza ormai consolidata del repertorio urban, il pop torna infatti al centro della scena, riconquistando le posizioni più alte delle chart. È un cambiamento che prende forma nelle classifiche annuali: nella Top 100 Album & Compilation a dominare è Olly con Tutta vita, che si impone al primo posto davanti a Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva e a Dio lo sa di Geolier, completando un podio che fotografa l'incontro tra nuove sensibilità pop e radici urban. Lo stesso equilibrio emerge nella Top 100 Singoli, dove Olly conquista ancora la vetta con Balorda nostalgia, seguito da Giorgia con La cura per me; mentre Achille Lauro chiude il podio con Incoscienti giovani. Nella Top 20 CD, Vinili e Musicassette è invece Caparezza a guidare con Orbit orbit, davanti a Taylor Swift con The life of a showgirl, mentre Olly torna protagonista con Tutta vita, confermando una presenza trasversale su tutti i formati. Lo streaming si conferma motore centrale del consumo musicale: nel corso dell'anno il volume complessivo di ascolti (premium e free) ha infatti sfiorato i 100 miliardi di stream, segnando una crescita del 5,3% rispetto al 2024. (ANSA).