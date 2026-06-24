(ANSA) - TERAMO, 24 GIU - "Voglio rivedere le mie figlie al più presto, voglio stare con loro, loro vogliono stare con me". È quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere, a Teramo, la garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come "provatissima", ma sottolinea che "ha tanta solidarietà attorno" ed è "circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola". (ANSA).