(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La Grazia, con 2.679.736 euro (dati Cinetel) nel primo weekend è la migliore apertura di sempre per un film di Paolo Sorrentino. In quattro giorni di programmazione, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 2.679.736 euro (2.307.865 euro più i 371.871 delle anteprime,) entrando direttamente nella top 5 dei maggiori incassi italiani della stagione. La Grazia, distribuito da PiperFilm, ha registrato un'alta presenza di pubblico giovane in sala (18/35 anni) confermando la capacità di Sorrentino di raggiungere un pubblico trasversale e soprattutto intergenerazionale. Un risultato superiore anche all'esordio del precedente Parthenope, che nell'ottobre 2024 aveva debuttato con 1,9 milioni di euro. La Grazia è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm. (ANSA).