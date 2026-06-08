(ANSA) - CATTOLICA, 08 GIU - Una gara in mongolfiera (a gas e ad aria calda) nei cieli di Piacenza e una regata velica che compie la sua prima tappa nel mare di Cattolica (Rimini). Il Marina militare nastro rosa tour - il giro dell'Italia a vela 2026 organizzato da Difesa Servizi S.p.a. in collaborazione con la Marina Militare è anche l'occasione per presentare i prossimi appuntamenti in Emilia-Romagna. Si terrà a Piacenza, precisamente all'aeroporto militare di San Damiano, la prossima edizione dell'Aeronautica militare Balloon Cup, evento che celebra - spiegano gli organizzatori - "la storia del volo, dalle mongolfiere alle tecnologie aerospaziali più avanzate". Una competizione che dimostra come "alla difesa appartengano questi mondi", riflette il presidente di Difesa Servizi s.p.a. Gioacchino Alfano. E aggiunge: "L'Emilia-Romagna ci ha accolti benissimo dandoci lo spazio, l'accoglienza e l'attenzione per diventare internazionali". "Sono due eventi sportivi molto belli e molto appassionanti - aggiunge Luca Vecchi, capo di gabinetto del presidente dell'Emilia-Romagna - ospitati in due Comuni importanti della nostra Regione, ma sono anche due occasioni di promozione territoriale". E ha concluso: "Credo che l'aspetto della collaborazione tra istituzioni vada sottolineato, ma sono anche momenti di festa". La Balloon Cup 2026 è stata presentata questa sera al Villaggio della vela a Cattolica, parte integrante del Marina Militare Nastro Rosa Tour - Il Giro dell'Italia a Vela, che vede anche la collaborazione di Ssi Sport & Events, con la partnership istituzionale del ministro per lo Sport e i giovani, del Comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e il supporto della Federazione italiana vela e il patrocinio del Coni. (ANSA).