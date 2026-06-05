(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - L'Università degli Studi di Napoli spegne 802 candeline e festeggia con alcuni dei suoi ex studenti che si sono distinti, in Italia e all'estero, in diversi campi, conferendo loro il titolo di Laureato Illustre. Uno spazio è stato dedicato anche agli 80 anni della Costituzione italiana attraverso una lettura, affidata all'autore e regista, Massimo Andrei, che ha dato voce ai principi e alle parole che hanno costruito la Repubblica. Un racconto che è stato accompagnato dalla proiezione di una selezione di immagini tratta dalla mostra 'Le donne della Repubblica. 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA'. La raccolta di 122 foto ricavate dall'archivio dell'ANSA ripercorre il faticoso cammino compiuto dalle donne per la conquista dei loro diritti, partendo da quel 2 giugno 1946 quando per la prima volta andarono a votare e per la prima volta diventarono eleggibili, fino alla recente approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. "In questi sei anni abbiamo riconosciuto tantissimi Laureati Illustri che rappresentano la nostra comunità, cercando di scegliere con il maggior equilibrio possibile - ha detto il rettore Matteo Lorito anticipando la cerimonia di consegna dei riconoscimenti - Il conferimento del titolo non è una celebrazione della loro carriera, ma piuttosto un esempio per i tanti laureati della Federico II e le tante matricole che ogni anno iniziano qui il loro percorso. Festeggiare con loro il nostro compleanno significa - ha sottolineato - anche raccontare quanto il nostro ateneo fa per il Paese e anche oltre i confini nazionali". I Laureati Illustri 2026 sono: Elena Aprile, professoressa di Fisica alla Columbia University; Paolo Borrelli, Generale della Guardia di Finanza; Lorenzo Cerulli, di Emea Innovation Leader GenAI Leader e Enterprise Technology & Performance Leader per Deloitte Central Mediterranean; Bruno Frattasi, prefetto e direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale; Giuseppe Buccino Grimaldi, ambasciatore d'Italia a Madrid; Carmine Incoronato Petrone, farmacista e fondatore della Petrone Group; Silvio Savarese, professore di informatica alla Stanford University e vicepresidente esecutivo e responsabile scientifico di Salesforce. A chiudere i festeggiamenti l'esibizione della Nuova Orchestra Scarlatti, diretta dal maestro Gaetano Russo. (ANSA).