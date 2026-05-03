(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum ,"Club di seduzione italiana", che sfiora l'indagine in via di chiusura della Procura di Pavia, e in cui un tale "Andreas", citando il sociologo scomparso Francesco Alberoni, alla fine del novembre 2010 scriveva pubblicamente: "l'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una 'one itis'", un termine colloquiale per parlare di una ossessione sentimentale, "di quasi due anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 ei 20. Nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita". Che l'autore di questa e altre frasi sia Sempio lo hanno confermato i suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, la quale per altro essendo amica di sempre del suo assistito ed avendo avuto le stesse frequentazioni, sa bene chi sia la ragazza. La difesa sta infatti seriamente valutando di citarla come testimone qualora ci sia un processo in assise, sottolineando che in realtà si sarebbe trattato di una semplice "cotta". (ANSA).