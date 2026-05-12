(ANSA) - LONDRA, 12 MAG - Lo scontro politico e il braccio di ferro inseno al Labour britannico sulla leadership del premier Keir Starmer dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio, fa volare gli interessi sul debito nel Regno Unito. Il tasso base sui bond è salito al 5,1087%, il livello più alto dal luglio del 2008 (condizionato allora dal crollo finanziario globale), dopo un precedente picco toccato già prima delle elezioni. Si impennano pure gli interessi su titoli di Stato trentennali a più lungo termine, che stamane sfiorano il 5,8%. Le incertezze sul futuro di Starmer sono peraltro solo una delle ragioni, avvertono gli analisti. (ANSA).