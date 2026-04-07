(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - La Casa Bianca nega di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari in Iran. La smentita della Casa Bianca segue l'interpretazione delle parole pronunciate da JD Vance in Ungheria. Il vicepresidente ha detto di avere "fiducia che otterremo una risposta, positiva o negativa, entro stasera alle 20", quando scade l'ultimatum. "Mi auguro che riceveremo la risposta giusta perché quello che veramente vogliamo è un mondo in cui i flussi del petrolio scorrono liberamente e questo non può accadere se l'Iran porta avanti atti di terrorismo economico. Dovete sapere che abbiamo strumenti che non abbiamo ancora deciso di usare e che il presidente può decidere di usare e deciderà di usare se l'Iran non cambia condotta", ha aggiunto Vance. Parole che sono state interpretate come un ricorso all'arma nucleare. "Letteralmente nulla di quello che ha detto il presidente implica" l'arma nucleare, "buffoni", ha detto la Casa Bianca tramite l'account RapidResponse 47 commentando il video di Headquarters. (ANSA).