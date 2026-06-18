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(ANSA) - LONDRA, 18 GIU - Tassi d'interesse confermati al 3,75% dalla Bank of England (BoE) nella riunione odierna del Comitato Monetario presieduto dal governatore Andrew Bailey. La decisione rispetta le attese, sullo sfondo di un tasso d'inflazione fermo al 2,8% nel mese di maggio malgrado gli effetti della guerra in Medio Oriente innescata dagli attacchi di Usa e Israele all'Iran, ma comunque tuttora sopra il target del 2%. A consolare il governo laburista di Keir Starmer resta il dato trimestrale dell'Office for National Statistics su un lieve calo della disoccupazione britannica dal picco del 5% al 4,9. (ANSA).