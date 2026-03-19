(ANSA) - LONDRA, 19 MAR - Tassi d'interesse invariati al 3,75% nel Regno Unito, secondo le attese. Lo ha deciso oggi la Bank of England (BoE) sullo sfondo di un calo ancora insufficiente dell'inflazione e soprattutto degli allarmi per l'impatto della guerra in Medio Oriente, innescata dagli attacchi di Usa e Israele all'Iran, sull'economia britannica e globale: a partire dall'impennata dei prezzi dell'energia. Effetti che hanno già provocato, anche a tassi stabili, un aumento medio dei costi dei mutui sull'isola per iniziativa degli istituti bancari privati. (ANSA).