(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l'accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mer Mec che comprende il business della diagnostica & data analytics worldwide e del wayside signaling in Italia. "L'operazione - indica Pertosa - mi aiuterà ad investire nelle altre società della mia holding industriale, oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d'Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità". Mer Mec, fondata da Pertosa, è leader nel mondo nell'high tech per il settore ferroviario. La parte coinvolta nell'operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni, con 1.700 collaboratori. (ANSA).