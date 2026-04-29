(ANSA) - ROMA, 29 APR - Nel giorno in cui l'amministrazione Trump ha contestato le licenze di trasmissione della Abc, Jimmy Kimmel torna a deridere il tycoon per sostenere che lo spettacolo continua. Nella puntata di ieri sera di "Jimmy Kimmel Live!", il comico non ha fatto alcun riferimento alla notizia secondo cui la società madre del canale, la Disney, sarebbe finita sotto la lente d'ingrandimento del governo federale. Il comico, racconta la Cnn, ha invece utilizzato un monologo satirico sulla visita di re Carlo e della regina Camilla alla Casa Bianca per mettere in luce l'ipocrisia di una battuta fatta dal presidente sul suo matrimonio con la first lady Melania Trump. Durante la cerimonia di benvenuto per i reali, ieri Trump ha parlato dei 63 anni di matrimonio dei suoi genitori, rivolgendosi a Melania e scherzando: "È un record che non saremo in grado di eguagliare, tesoro, mi dispiace". "Aspettate un attimo, ha appena fatto una battuta sulla sua morte?", ha scherzato Kimmel. "Solo Donald Trump avrebbe potuto chiedere il mio licenziamento per aver fatto una battuta sulla sua età avanzata e poi, il giorno dopo, andare a fare un'altra battuta sulla sua età avanzata", ha detto il conduttore. (ANSA).