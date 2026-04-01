(ANSA) - ROMA, 01 APR - "La Russia ha effettuato oggi ripetuti attacchi con dei droni" contro l'Ucraina, "oltre 360, di cui 14 colpiti". Lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina sui social network, scrive l'Ukrainska Pravda. "Nella giornata odierna, dalle 8 del mattino alle 18, l'Ucraina è stata attaccata da oltre 360 ;;droni nemici: la stragrande maggioranza ha volato da sud-est, dirigendosi verso ovest", riferisce la stessa fonte, precisando che "a seguito dell'attacco terroristico russo, si sono registrati una decina di feriti". (ANSA).