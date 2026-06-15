(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Putin manda un messaggio al G7 e al Consiglio europeo che si tengono questa settimana: scommette sul terrore anziché sulla diplomazia. Esorto i leader del G7 e dell'Europa ad ascoltare attentamente questo messaggio e a garantire una risposta adeguata: un rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina e pressioni sull'aggressore". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, dopo l'attacco russo nella notte al monastero di Pechersk Lavra di Kiev e altri siti. "Come il peggior barbaro del XXI secolo, Putin ha preso di mira specificamente siti religiosi e culturali di particolare importanza", ha aggiunto. (ANSA).