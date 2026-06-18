(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Nel corso dei negoziati tra Washington e Teheran per un accordo "io, per principio, avevo una visione diversa; tuttavia, in virtù dell'impegno che lo stimato presidente - in qualità di capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale - ha assunto nei miei confronti a nome proprio e degli altri membri riguardo alla salvaguardia dei diritti della nazione iraniana e del Fronte della Resistenza, e della sua esplicita accettazione di tale responsabilità, ho dato la mia autorizzazione: lo ha affermato il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto diffuso dai media della Repubblica Islamica. (ANSA).