(ANSA) - CANNES, 12 MAG - "Jane viene dall'Occidente, io dall'Oriente. Stasera siamo qui insieme. Questa è la magia del Festival di Cannes. È sempre stato un onore per me rappresentare il cinema cinese qui. Il cinema trascende lingue, culture e generazioni. Parla di ciò che tutti condividiamo: le emozioni umane. Il cinema ci permette di incontrarci e di connetterci. Questo è il potere del cinema" lo ha detto Gong Li che insieme a Jane Fonda ha dichiarato, al termine della cerimonia inaugurale, ufficialmente aperta la 79/a edizione del Festival di Cannes, "E questo potere che ci ha portato qui stasera - ha aggiunto Fonda -. Credo nel potere delle voci sullo schermo, delle voci fuori dallo schermo, specialmente ora. Credo che il cinema sia sempre stato un atto di resistenza.Perché raccontiamo storie,e queste ci aiutano a costruire una società. Storie che creano empatia verso gli emarginati. Storie che ci permettono di provare le stesse emozioni, nonostante le nostre differenze. Storie che ci mostrano che esiste un futuro alternativo, ed è possibile. E stando qui stasera, mi ricordo perché questo festival si svolge. Qui a Cannes, la storia viene prima di tutto. Il coraggio di raccontarla viene prima di tutto. Quindi celebriamo l'audacia, la libertà e l'impetuoso atto creativo". (ANSA).