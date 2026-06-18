(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'Ivass condurrà nei prossimi mesi, insieme all' all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, "un'indagine conoscitiva" per "individuare possibili linee di intervento per una più efficace regolamentazione del settore", guardando in particolare "ai meccanismi di compensazione tra imprese nel sistema di risarcimento diretto e al funzionamento del sistema bonus malus". Lo ha detto il presidente dell'Ivass, Paolo Angelini, nelle considerazioni dopo la relazione sul 2025 che evidenziano un aumento del 3,5% del prezzo medio della polizza rc auto a 432 euro nel quarto trimestre del 2025, su livello che restano al di sopra della media Ue e di Francia, Germania, Spagna, e "un ulteriore lieve aumento della dispersione del premio medio tra province". (ANSA).