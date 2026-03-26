(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Dalla bolletta online alla ricarica del telefono con un click, dal conto al ristorante al biglietto della metropolitana: i pagamenti digitali per gli italiani sono, ormai, parte della quotidianità. Il 64,2% dichiara di utilizzare carta o smartphone ogni giorno o più volte a settimana, in aumento rispetto al 57,4% del 2024, e il 52,7% indica velocità e comodità come le principali motivazioni di utilizzo. È quanto emerge dal Rapporto 2026 della Community Cashless Society di TEHA Group, che ha svolto una survey su cittadini, esercenti e aziende i cui risultati sono stati presentati oggi a Villa d'Este, Cernobbio. Il cashless è centrale anche nella gestione delle spese ricorrenti, che avvengono per il 75,1% tramite strumenti digitali, con incidenze particolarmente elevate per bollette (88,7%), affitti (85,6%) e ricariche telefoniche (80,7%). La trasformazione, tuttavia, non è ancora completa e servizi pienamente digitali convivono con altri ancora legati al contante: tra i settori più digitalizzati spiccano gli hotel, dove circa 9 pagamenti su 10 avvengono senza contanti, mentre nel trasporto pubblico il cashless si ferma al 55% delle transazioni. "La crescente diffusione del cashless nelle abitudini quotidiane dei cittadini rappresenta un segnale positivo di maturazione del sistema, ma mette al tempo stesso in luce la presenza di differenze ancora marcate tra settori, servizi e contesti d'uso, che rendono l'esperienza dei pagamenti non sempre omogenea", spiega Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e Board Member, The European House - Ambrosetti e TEHA Group. Per sostenere lo sviluppo cashless del Paese, la Community ha elaborato ad oggi 47 proposte di policy, tra cui alcune linee di indirizzo per una maggiore digitalizzazione della sosta su strada e in struttura, per prevedere una maggiore diffusione degli strumenti cashless per l'acquisto della marca da bollo. (ANSA).