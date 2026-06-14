(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Otto tartarughe marine sono già state restituite al Mediterraneo in cinque località italiane, mentre al tramonto è attesa a Lampedusa la liberazione della nona. Da Genova a Stintino, passando per Viareggio, Pescara e Castro, l'Italian Turtle Day promosso da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica, ha trasformato il ritorno in mare di esemplari recuperati e curati in un grande messaggio nazionale di tutela della biodiversità, sensibilizzazione ambientale e responsabilità collettiva. L'iniziativa, organizzata in vista del World Sea Turtle Day che si celebra martedì 16 giugno, ha coinvolto centri di recupero, Capitanerie di Porto, aree marine protette, parchi nazionali, enti scientifici, associazioni, istituzioni locali, volontari e cittadini. Ogni tartaruga restituita al mare racconta una delle principali minacce che oggi colpiscono gli ecosistemi marini: plastica ingerita, compresi frammenti derivanti anche da palloncini lasciati volare e poi dispersi nell'ambiente, lenze, ami e reti da pesca, catture accidentali, traumi da imbarcazioni, perdita degli habitat e impatto crescente delle attività umane. Per Plastic Free, che ha la tartaruga marina come proprio simbolo, l'Italian Turtle Day ha rappresentato un'occasione per ricordare che restituire una tartaruga al mare significa difendere un equilibrio fragile, perché questi esemplari sono sentinelle preziose dello stato di salute degli ecosistemi marini. La loro presenza contribuisce al mantenimento degli habitat e della catena alimentare; le difficoltà che incontrano oggi, dalla plastica alle reti, dagli ami al traffico nautico, raccontano invece un mare sempre più esposto alla pressione delle attività umane. "La liberazione delle tartarughe in un'unica giornata, da nord a sud, è una grande emozione, ma soprattutto un richiamo alla responsabilità - dichiara Rosapia Reale, vicepresidente di Plastic Free Onlus -. Le tartarughe marine hanno resistito per milioni di anni, ma oggi sono messe in difficoltà dalla plastica, dalla pesca intensiva, dal traffico nautico e da tanti comportamenti quotidiani che sembrano piccoli, ma producono conseguenze enormi. Ogni tartaruga che torna in mare è una vittoria". (ANSA).