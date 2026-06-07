(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Rovesci e temporali anche improvvisi, che colpiranno con maggiore probabilità le Alpi e le adiacenti pianure settentrionali; dominio del sole nel resto del Paese. Sono le previsioni per i prossimi tre giorni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "L'avvio della prossima settimana - spiega - sarà più dinamico e vedrà l'Italia divisa in due sul piano atmosferico. Al Nord infatti il flusso perturbato atlantico sarà ancora piuttosto vivace. Nel Centro-Sud i termometri inizieranno già a fare sul serio, con massime che supereranno diffusamente la soglia dei 30°C". Dopo un periodo turbolento con piogge e temporali anche molto intensi (pure un Tornado a Roma), precisa Gussoni, "nei prossimi giorni l'anticiclone espanderà la sua area di influenza su buona parte del bacino del Mediterraneo. Tuttavia non mancheranno alcuni rovesci temporaleschi al settentrione". Nel dettaglio: Domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Lunedì 8. Al Nord: sole prevalente, qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sole e più caldo. Al Sud: sole e più caldo. Martedì 9. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: dominio anticiclonico al Centro-Sud con caldo in sensibile aumento, soleggiato ma con locali temporali al Nord. (ANSA).