(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Oggi sarà una giornata in cui il sole splenderà ovunque, ma è in avvicinamento un fronte di correnti instabili che dividerà l'Italia in due portando temporali al Nord e caldo intenso al Sud. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it "Oggi - afferma - l'alta pressione regalerà tanto sole e temperature massime comprese tra 28 e 32°C. Ma nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e in locale estensione alle vicine pianure del Triveneto, si registreranno i primi temporali dovuti al passaggio di correnti più instabili in quota". La giornata più movimentata sarà quella di domani, mercoledì 10, quando l'energia del caldo persistente di scontrerà con un fronte d'aria fresca. Su Piemonte, Lombardia, Veneto e il Friuli Venezia Giulia previsti rovesci di forte intensità e locali grandinate. Infine, dopo le ultime e veloci piogge previste sulla fascia adriatica nel corso di giovedì, per il weekend dovrebbe insediarsi l'alta pressione con un sensibile e generalizzato aumento delle temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Nel dettaglio: - Martedì 9. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi, in serata sulle pianure del Triveneto. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente. - Mercoledì 10. Al Nord: instabile con temporali, forti sul Triveneto. Al Centro: sereno con velature. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. - Giovedì 11. Al Nord: temporali in Emilia Romagna. Al Centro: temporali sulle Adriatiche, sole altrove. Al Sud: sole e più caldo. Tendenza: alta pressione subtropicale in graduale aumento. (ANSA).