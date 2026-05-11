(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Voli a rischio oggi per lo sciopero dell'Enav-l'Ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18. L'impatto sarà diretto praticamente su tutti i voli sia in partenza che in arrivo nel Centro Italia, ma anche in sorvolo. Stesse modalità anche per il personale di Enav Napoli, fermi per 8 ore, sempre dalle 10 alle 18. Nella capitale scioperano poi gli addetti di Adr Security: il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si asterrà dal lavoro per 4 ore, dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All'aeroporto di Palermo è in programma un'agitazione di 4 ore, dalle 12 alle 16, del personale delle società Gh Palermo, Asc Handling, Aviapartner Palermo. Previsto infine anche uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, dei piloti e degli assistenti di volo di Easyjet. In conseguenza dello stop Enav Ita Airways ha già comunicato che proprio "a seguito della proclamazione di azioni di sciopero della durata di 8 ore che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia, si è vista costretta a cancellare circa il 38% del proprio operativo". La compagnia invita pertanto tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, "a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Stato del volo, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".