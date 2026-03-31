(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Ita Airways ha celebrato il suo ingresso in Star Alliance durante una cerimonia tenutasi presso la Lounge Piazza di Spagna, al Terminal 3 dell'Aeroporto di Roma Fiumicino. La cerimonia è stata presieduta dall'amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways Joerg Eberhart, dall'amministratore delegato di Star Alliance Theo Panagiotoulias e dal chief commercial officer del gruppo Lufthansa Dieter Vranckx, alla presenza di media e ospiti istituzionali. A partire dal 1° aprile, Ita Airways sarà "pienamente integrata" nel network globale dell'Alleanza — collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e l'aeroporto di Milano Linate, serviti complessivamente da 17 compagnie partner di Star Alliance - con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. Grazie al network dell'alleanza i clienti potranno "usufruire di check-in unico". "L'ingresso in Star Alliance rappresenta per Ita Airways un traguardo storico e un passo decisivo nella nostra crescita. Entrando a far parte della più grande e consolidata rete globale di compagnie aeree, ampliamo significativamente la nostra presenza internazionale, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio più fluida, coerente e di alta qualità, con accesso a oltre 1.150 destinazioni, connessioni più efficienti, servizi integrati e un'offerta premium rafforzata", ha detto l'a.d Eberhart. "Allo stesso tempo, portiamo in Star Alliance la nostra distintiva identità italiana, arricchendo l'Alleanza e rafforzando il ruolo di Ita Airways nel connettere l'Italia al mondo, combinando standard globali di eccellenza con il calore e l'eleganza che definiscono il modo italiano di volare", ha aggiunto. (ANSA).