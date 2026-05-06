(ANSA) - ROMA, 06 MAG - A marzo le vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, sono in aumento sia in valore (+0,8%) sia in volume (+0,7%). Su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Lo comunica l'Istat. Nel primo trimestre dell'anno, rispetto al precedente trimestre, le vendite al dettaglio vedono un incremento in valore (+0,6%) e in volume (+0,2%): la crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari (+0,9% in valore e +0,1% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,6% e +0,3%). A marzo, nel confronto annuo, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per tutte le forme distributive e soprattutto per l'online: la grande distribuzione (+3,7%), le imprese operanti su piccole superfici (+3,1%), le vendite al di fuori dei negozi (+3,4%) e il commercio elettronico (+11,2%). (ANSA).