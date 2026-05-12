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(ANSA) - ROMA, 12 MAG - A marzo si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025). Lo rende noto l'Istat. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. (ANSA).