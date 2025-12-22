(ANSA) - ROMA, 22 DIC - A novembre i prezzi alla produzione dell'industria crescono dell''1,0% su base mensile, mentre diminuiscono dello 0,2% su base annua (era +0,1% a ottobre). Lo indica l'Istat, spiegando che l'aumento congiunturale si deve principalmente al rialzo dei prezzi della componente energetica (in particolare, prodotti petroliferi raffinati ed energia elettrica); al netto di tale componente, i prezzi registrano un incremento su base mensile più contenuto (+0,3%). Anche la lieve flessione su base annua, prosegue l'Istat, si deve in gran parte alla dinamica dei prezzi dei prodotti energetici, il cui calo tendenziale si amplia a causa dell'effetto statistico derivante dal confronto con novembre 2024, quando si rilevarono aumenti dei prezzi del comparto più marcati. Per quanto riguarda i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non residenziali questi crescono dello 0,3% su base mensile e del 2,1% su base annua (da +1,6% di ottobre); quelli di Strade e ferrovie aumentano dello 0,5% in termini congiunturali e dell'1,0% in termini tendenziali (era +0,4% a ottobre). (ANSA).