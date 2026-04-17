(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'inflazione acquisita a marzo per il 2026 è pari a +1,5% ed è il tasso ipotetico che si realizzerebbe in caso di variazioni mensili nulle per il resto dell'anno. Nell'ipotesi di una "dinamica moderata", con aumenti dei prezzi dello 0,1% su su base mensile da aprile a fine anno, l'inflazione media del 2026 sarebbe dell'1,8%. Con una crescita congiunturale l"eggermente più ampia", dello 0,2% per i prossimi mesi, il tasso di inflazione sarebbe del 2,2% nell'intero anno. Sono le proiezioni illustrate dall'Istat in conferenza stampa che sottolinea che sono in linea con le aspettative delle imprese. (ANSA).