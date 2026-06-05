(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella Nota sull'andamento dell'economia italiana spiegando che l'aumento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,9 e +0,5 punti percentuali rispettivamente). Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle Isp (Istituzioni sociali private) sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente (+0,6% rispetto al +1,1% nel 2025) frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni pro capite e dall'aumento dell'inflazione; nel 2027 la crescita è invece prevista in leggera accelerazione (+0,7). Gli andamenti dei prezzi delle materie prime dovrebbero traslarsi sull'andamento dell'inflazione, "attesa in forte risalita nel corso del 2026". Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe, in media d'anno, al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali". Le retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente crescerebbero meno rapidamente dei prezzi con un +2,1% atteso sia per il 2026 che per il 2027. (ANSA).