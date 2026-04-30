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(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Secondo le stime preliminari, nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente)". Lo rileva l'Istat. "La dinamica dell'inflazione - viene indicato - riflette principalmente la netta risalita dei prezzi degli energetici non regolamentati (da -2,0% a +9,9%), di quelli regolamentati (da -1,6% a +5,7%) e dell'accelerazione dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +4,7% a +6,0%)" (ANSA).