(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Ad aprile le esportazioni italiane crescono, su base annua, dell'8,8% in valore e del 3,5% in volume. Mentre ad aprile 2026 si stima una riduzione congiunturale più ampia per le esportazioni (-2,2%) rispetto alle importazioni (-0,6%). La diminuzione su base mensile dell'export riguarda entrambe le aree, Ue (-2,1%) ed extra Ue (-2,4%). Lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero. La crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari è più sostenuta, precisa l'Istituto di statistica, per i mercati extra Ue (+12,0%) rispetto a quelli Ue (+5,9%). Negli usa l'export in un anno è cresciuto del 12,1%. Nel trimestre febbraio-aprile 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 5,0%, l'import del 6,2%. Il saldo commerciale ad aprile 2026 è pari a +4.293 milioni di euro (era +2.448 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico (-5.169 milioni) è superiore rispetto a un anno prima (-4.219 milioni). Nei primi quattro mesi del 2026, la crescita tendenziale dell'export (+3,2%) è più sostenuta di quella dell'import (+1,4%), anche se prevalentemente riconducibile a incrementi dei prezzi e alla ricomposizione del mix di prodotti (+0,4% in volume). L'avanzo commerciale è pari a +15,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai primi quattro mesi del 2025 (+11,3 miliardi). (ANSA).