(ANSA) - ROMA, 18 MAG - A marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni (+4,8%) rispetto alle esportazioni (+4,1%). L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Ue (+4,7%) rispetto a quella extra Ue (+3,6%). Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4,0%, l'import del 2,3%. Lo rende noto l'Istat. A marzo 2026 l'export cresce su base annua del 7,4% in valore e del 4,2% in volume. La crescita tendenziale dell'export in termini monetari è più sostenuta per i mercati Ue (+9,6%) rispetto a quelli extra Ue (+5,1%). L'import registra un aumento tendenziale dell'8,0% in valore, che riguarda entrambe le aree, Ue (+8,1%) ed extra Ue (+7,9%); in volume, le importazioni crescono del 9,1%. (ANSA).