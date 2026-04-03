(ANSA) - TEL AVIV, 03 APR - L'esercito israeliano riferisce che dall'Iran sono stati lanciati altri missili verso il territorio israeliano. Lo riporta Al Jazzera. L'esercito israeliano ha inoltre affermato che i sistemi di difesa aerea sono in azione per intercettare l'attacco. Secondo l'Afp, al momento non sono state segnalate vittime. Secondo i media iraniani, i Guardiani della Rivoluzione hanno affermato di aver lanciato missili "a lungo raggio" in direzione di Tel Aviv e della località balneare di Eilat, nel sud del paese. (ANSA).