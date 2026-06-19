(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'Autorità iraniana per lo Stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo Usa-Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Teheran Times su X, ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello Stretto. Durante i 60 giorni, le tariffe previste non saranno richieste agli armatori ma se ne farà carico il governo della repubblica dell'Iran. Data la presenza delle mine le navi si devono coordinare nel passaggio con l'autorità. (ANSA).