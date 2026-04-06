(V. 'Axios, 'in corso mediazione...' delle 04:32) (ANSA) - ROMA, 06 APR - L'Iran ⁠non riaprirà lo Stretto di Hormuz in ⁠cambio di una "tregua temporanea": lo ha detto un alto funzionario iraniano citato da Reuters online, chiedendo l'anonimato e aggiungendo ‌che Teheran ritiene che Washington non sia pronta per una tregua permanente. Il funzionario ha poi confermato che l'Iran ha ricevuto la proposta del Pakistan per un cessate il fuoco immediato e la sta esaminando, aggiungendo che Teheran non accetta di essere messa sotto pressione per accettare scadenze e prendere una decisione. (ANSA).