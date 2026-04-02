(ANSA) - NEW YORK, 02 APR - L'Iran e l'Oman stanno elaborando un protocollo per "monitorare il transito" nello Stretto di Hormuz. Lo riporta Cncb citando l'agenzia iraniana Irna. Il traffico "dovrebbe essere supervisionato e coordinato dai due Paesi", ha detto il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi. 'Questi nuovi requisiti non comporteranno restrizioni. Serviranno a garantire un passaggio sicuro oltre a fornire servizi migliori alla navi", ha aggiunto Gharibabadi, ribadendo che Teheran istituirà un pedaggio, come ricorda Bloomberg. Il parlamento di Teheran ha approvato nei giorni scorsi i piani per introdurre una tassa sul transito. (ANSA).