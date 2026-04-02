(ANSA) - TEHERAN, 02 APR - L'esercito iraniano promette attacchi "devastanti" contro Stati Uniti e Israele dopo le minacce di Donald Trump. "Se Dio vuole, questa guerra vi porterà umiliazione, sconfitta, rimpianti e capitolazione", è la dichiarazione del comando operativo militare Khatam Al-Anbiya in una dichiarazione, citata da Mehr, in risposta alle ultime affermazioni del presidente Donald Trump, il quale ha dichiarato che gli Stati Uniti effettueranno massicci bombardamenti contro l'Iran entro due o tre settimane. (ANSA).