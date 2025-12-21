(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Sarà riconosciuto fino al 30 settembre 2028 l'iperammortamento per gli investimenti delle imprese in beni strumentali. Lo si legge nel testo della manovra che ha avuto l'ok dalla Commissione bilancio e messo a punto per l'Aula. E' maggiorato del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dall' 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. (ANSA).