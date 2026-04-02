(ANSA) - MILANO, 02 APR - Inwit chiude il 2025 con ricavi a 1,1 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo 2024. L'utile netto si attesta a 360,8 milioni, in crescita del +2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo aumenta del 4% a 984,4 milioni. L'Ebitda - Lease cost, principale margine operativo della società, si attesta a 785,9 milioni (+4,8%). Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 313,8 milioni, sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 2024. In linea con la dividend policy della società per l'orizzonte 2024-2026, il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata per il prossimo 30 aprile, il pagamento di un dividendo, relativo all'esercizio 2025 pari a euro 0,5543 per azione, in crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente. La società, a seguito di un incremento della conflittualità con gli anchor tenants, il 19 marzo scorso ha rivisto al ribasso le stime per il periodo 2026-2030. Per il 2026 la guidance prevede ricavi nel range 1,050-1,090 milioni di euro; Ebitda margin pari a circa il 90%; EbitdaaL margin pari a circa il 72%; dividendo per azione almeno pari al valore dell'esercizio 2025 (confermato ad euro 0,55 per azione). I risultati economici e "operativi confermano la capacità industriale di inwit anche nell'attuale contesto di elevata conflittualità e turbolenza", spiega il direttore generale di Inwit Diego Galli. "Continuiamo a investire - aggiunge - in soluzioni industriali di valore a beneficio di tutta la filiera". (ANSA).