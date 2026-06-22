(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Un uomo è di 31 anni è morto nella serata di ieri in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese investito da un'auto in cui conducente è stato arrestato per omicidio volontario. Sembra che i due volessero chiarire una questione riguardante una ragazza. Sulla scorta delle immagini delle telecamere dei carabinieri sembra che l'uomo investito, 41 anni, impugnasse una pistola da cui avrebbe esploso due colpi a salve e sarebbe stato questo il motivo dell'investimento di cui si occupano i carabinieri di Milano e la Procura di Pavia. (ANSA).