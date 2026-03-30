(ANSA) - VICENZA, 30 MAR - Ha investito e ucciso un pedone con l'auto ed è poi fuggito, ma il 'pirata' è stato bloccato poco dopo. E' accaduto ieri a Vicenza dove un 74enne, mentre stava attraversando la strada è stato travolto da una vettura il cui conducente ha poi tentato di fuggire, venendo rincorso da alcuni passanti e altri automobilisti che hanno bloccato il 'pirata' chiamando poi i soccorsi e le forze dell'ordine. L'investitore è stato cosìi dentificato dalla polizia Locale e oltre l'accusa di omicidio stradale anche l'omissione di soccorso. La vittima è stata prima ricoverata nel reparto di rianimazione del San Bortolo per un profondo trauma cranico e diverse contusioni, ma poi è deceduto a causa dei traumi subiti. Del fatto è stata informata la procura berica. (ANSA).