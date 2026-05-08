(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Intesa Sanpaolo batte le stime degli analisti e chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 5,6% a 2,76 miliardi di euro, da 2,61 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Per il 2026 la banca prevede un utile netto a circa 10 miliardi di euro. "In questo avvio di piano registriamo il nostro miglior risultato netto trimestrale e del primo trimestre di sempre, pari a 2,8 miliardi di euro, grazie al contributo positivo di tutte le componenti della voce ricavi e la riduzione dei costi", afferma il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. "Con una delle remunerazioni per gli azionisti - aggiunge - più elevate nel panorama bancario europeo, quest'anno restituiremo circa 9,4 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback di luglio e l'atteso interim dividend di novembre". (ANSA).