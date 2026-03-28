(ANSA) - BAGHDAD, 28 MAR - Due droni lanciati contro l'ambasciata statunitense nella capitale irachena, Baghdad, sono stati intercettati dalla difesa aerea irachena. Lo ha reso noto un alto funzionario della sicurezza. Si tratta del primo attacco di questo tipo contro la missione diplomatica in dieci giorni. Secondo il funzionario, i droni si sono schiantati fuori dalla Zona Verde, un'area fortemente fortificata e isolata nel centro di Baghdad che ospita istituzioni statali e missioni diplomatiche. Un secondo funzionario ha confermato un attacco effettuato da "un drone esplosivo" che è stato abbattuto. L'ultimo attacco di questo tipo risale al 18 marzo. Le brigate di Hezbollah, un gruppo armato iracheno fedele all'Iran, hanno successivamente dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, che da allora hanno esteso. (ANSA).