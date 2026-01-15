(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Le retribuzioni medie dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute nominalmente tra il 2014 e il 2024 del 14,7% mentre quelle dei lavoratori pubblici sono salite dell'11,7% con un tasso inferiore a quello dell'inflazione. Lo si legge nell' "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati" messa a punto dal Coordinamento statistico attuariale dell'Inps presentata oggi secondo il quale nel 2024 la retribuzione annuale media per i dipendenti privati era di 24.486 euro mentre quella dei dipendenti pubblici era di 35.350. Se si guarda invece solo alle retribuzioni contrattuali e non a quelle effettive che tengono conto degli straordinari ecc tra il 2019 e il 2024 si è registrato un gap tra aumento nominale dei salari e quello dei prezzi di oltre nove punti. "Una delle riflessioni da fare è che non è possibile rinnovare i contratti ogni tre-quattro anni, ma c'è bisogno di arrivare quasi a una contrattazione annuale dei salari per il recupero certo dell'inflazione", ha commentato il segretario della Cgil Maurizio Landini. (ANSA).