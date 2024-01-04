(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Nel 2024 il numero di lavoratori dipendenti e indipendenti è risultato pari a 26.988.000, circa 362mila in più rispetto al 2023 e ben 1,4 milioni in più rispetto al 2019. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sui lavoratori dipendenti e indipendenti spiegando che il numero medio di settimane lavorate nel 2024 risulta in linea con l'anno precedente (43,2 settimane contro 43,3) e superiore a quello del 2019 (42,9 settimane). Il reddito medio annuo da lavoro nel 2024, pari a 26.079 euro, è in crescita rispetto all'anno precedente (+2,2%), un andamento superiore nell'anno al tasso di inflazione. L'andamento dell'occupazione secondo la posizione prevalente nel 2024 è molto diversificato: con un incremento dei dipendenti nel loro complesso (privati, pubblici, domestici e operai agricoli) pari all'1,8% rispetto all'anno precedente e al 7,7% rispetto al 2019 e una diminuzione degli indipendenti (artigiani, commercianti, agricoli autonomi e occasionali) pari al 2,7% rispetto al 2023 e 10,2% rispetto al 2019. Si registra un incremento dei parasubordinati nel complesso (collaboratori, professionisti senza Cassa, dottorandi, amministratori, ecc.) pari al 6,4% rispetto al 2023 e al 26,4% rispetto al 2019. (ANSA).