(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - I licenziamenti che il direttore ad interim dell'intelligence nazionale scelto da Donald Trump stava valutando di attuare sono iniziati in queste ore. Lo riferisce la Cnn citando una fonte informata. Bill Pulte aveva ricevuto il mandato dal tycoon di effettuare tagli all'Office of the Director of National Intelligence. Secondo la fonte sarebbero stati colpiti in particolare il National Counterterrorism Center e il National Counterintelligence and Security Center. Proprio mentre Pulte ha dato il via ai licenziamenti, i vertici democratici delle commissioni Intelligence di Senato e Camera gli hanno inviato una lettera e per metterlo in guardia sui rischi connessi a tagli massicci del personale. "Data la sua mancanza di esperienza all'interno della comunità di iIntelligence, è difficile immaginare che abbia già maturato, in un lasso di tempo così breve, opinioni pienamente fondate su come ridimensionare gli uffici senza compromettere la sicurezza nazionale", si legge nella missiva. La nomina di Pulte è stata fortemente criticata dall'opposizione. (ANSA).