(ANSA) - NEW DELHI, 10 GIU - Il Cockroach Janta Party, Cjp, il 'Partito delle blatte' indiano che sabato scorso ha tenuto la sua prima manifestazione a Delhi ha annunciato l'avvio di un sit-in a oltranza dal 20 giugno se il ministro all'Istruzione Dharmendra Pradhan non si sarà dimesso nel frattempo. Il movimento, che si è sviluppato con adesioni travolgenti dopo il lancio dell'omonimo profilo social a fine maggio, ha anticipato che, per amplificare la richiesta, a partire da domani si terranno proteste in altre città del paese: Pune, Lucknow, Amritsar, Bengaluru, Jaipur e Hyderabad. In un post su X, il fondatore del Cjp Abhijeet Dipke ha fatto sapere che, dopo essersi già unito al movimento sabato a Delhi, il noto attivista del clima Sonam Wangchuk parteciperà domani all'iniziativa di Pune. Il Cjp chiede le dimissioni del ministro Pradhan a seguito della cancellazione dei test nazionali di ammissione alle facoltà di medicina, per irregolarità nel corso degli esami. "La necessità di ripetere il test ha creato seri problemi a milioni di famiglie e di giovani di tutto il paese", afferma il Partito delle blatte. "Nessun giovane deve essere penalizzato per il fallimento delle istituzioni. Il ministro deve assumersi la responsabilità dell'accaduto: solo così si difendere l'integrità del nostro sistema educativo", è la tesi del movimento. (ANSA).