(ANSA) - ROVIGO, 08 GIU - Paolo Duò, l'ultimo presidente della società Cnv Spa che possedeva il Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo) prima che venisse venduto all'asta il 16 settembre 2024, è indagato per truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea assieme a Gabriele Busetto che nella Cnv Spa era direttore amministrativo. Al centro dell'inchiesta della Procura europea (Eppo) di Venezia circa 4 milioni di euro di finanziamenti ottenuti da tre banche e garantiti da un fondo creato appositamente dall'Unione Europea per le aziende in crisi durante la pandemia Covid. Secondo quanto trapelato finora, quei finanziamenti non potevano essere richiesti da aziende che operavano nel settore bellico. Nei giorni scorsi la polizia giudiziaria ha eseguito dei sequestri di documenti nelle sedi di tre banche: Credito Valtellinese, Iccrea Banca e Medio Credito Trentino Alto Adige, cioè i tre istituti di credito che avevano concesso i finanziamenti al Cantiere, garantiti dall'Ue. (ANSA).