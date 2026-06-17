(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Incidente mortale sull'autostrada A5 Torino-Aosta nella tarda mattinata di oggi. Una Dacia Duster si è schiantata contro un muro laterale all'altezza di Carema, nel Torinese. Il conducente è morto sul colpo. Il 118 di Azienda Zero ha inviato sul posto l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso ma non c'è stato modo di salvare la vita dell'automobilista. Chiuso temporaneamente il tratto di A5 tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto, in direzione Torino, per permettere l'afflusso dei mezzi di soccorso e i rilievi da parte della polizia stradale. (ANSA).