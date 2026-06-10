(ANSA) - ISCHIA, 10 GIU - Momenti di paura questa mattina nel porto di Ischia a seguito di un incidente marittimo che ha coinvolto una nave veloce in partenza e una motonave ormeggiata. Secondo una prima ricostruzione, la nave veloce, che aveva lasciato gli ormeggi intorno alle 10.15, ha agganciato con le proprie ancore quelle della motonave ferma in banchina, trascinandola per diversi metri. Le cime di ormeggio della motonave non hanno retto alla fortissima trazione e si sono spezzate, mentre alcune bitte di ormeggio sono state divelte dalla forza del trascinamento. A bordo della motonave si trovava un marinaio che ha inizialmente tentato di liberare le ancore rimaste impigliate. Resosi conto dell'impossibilità dell'operazione e del rischio di essere colpito dalle cime sotto tensione, l'uomo si è gettato in mare per mettersi in salvo. L'episodio è stato seguito dalle numerose persone presenti a quell'ora nella zona portuale. Il marittimo è stato soccorso dalla motovedetta Sar CP 807 della Guardia Costiera di Ischia e riportato a terra, dove è stato affidato alle cure del personale del 118. Non avrebbe riportato conseguenze fisiche di rilievo. Sul posto sono intervenuti anche gli ormeggiatori e il personale della Capitaneria di Porto. L'equipaggio della motonave, nel frattempo trascinata verso il centro del trafficato scalo portuale isolano, è stato trasbordato a bordo dell'unità e ha provveduto ad avviarne i motori, riportandola successivamente in banchina. La nave veloce ha invece proseguito regolarmente il collegamento previsto con Procida e Napoli. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'autorità marittima per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente (ANSA).