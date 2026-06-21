(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova Voltri, un incidente tra un'auto e una moto ha costretto alla chiusura temporanea del tratto dove è avvenuto il sinistro. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. A chi è diretto a Genova, Savona e sulla A12 Genova-Sestri Levante Autostrade consiglia di percorrere l'A7 Serravalle-Genova. E' in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Incidente anche in A10 tra Arenzano e il bivio per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova nel quale è rimasta coinvolta una moto. Nel tratto ci sono 2 km di coda. Il traffico diretto a Genova viene deviato sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dove può uscire e rientrare a Masone. Sul posto il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso. Il motociclista ha riportato lesioni e traumi ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso. (ANSA).